На Рівненщині від коронавірусу померла дитина

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У Рівненській області у четвер, 16 вересня, через коронавірус помер 8-річний хлопчик

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

Відомо, що покійний був жителем Рівненського району. Обставини трагедії не повідомляють.

Головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко у коментарі rivnepost.rv.ua додав, що у дитини була важка супутня патологія - ДЦП. А коронавірусна інфекція лише погіршила стан пацієнта.

Також в обласній адміністрації додали, що за добу станом на ранок 17 вересня виявили 207 нових хворих. Вік інфікованих - від 1 до 83 років.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області школяра паралізувало через укус кліща.