На Рівненщині від коронавірусу померла дитина
У Рівненській області у четвер, 16 вересня, через коронавірус помер 8-річний хлопчик
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.
Відомо, що покійний був жителем Рівненського району. Обставини трагедії не повідомляють.
Головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко у коментарі rivnepost.rv.ua додав, що у дитини була важка супутня патологія - ДЦП. А коронавірусна інфекція лише погіршила стан пацієнта.
Також в обласній адміністрації додали, що за добу станом на ранок 17 вересня виявили 207 нових хворих. Вік інфікованих - від 1 до 83 років.
Нагадаємо, нещодавно в Одеській області школяра паралізувало через укус кліща.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика