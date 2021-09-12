В Одеській області школяра паралізувало через укус кліща

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В Одеській області кліщ вкусив семикласника, внаслідок чого він потрапив до реанімації

Про це повідомила місцева мешканка Ганна Гуменна у Facebook, пише RegioNews.

За її даними, кліщ вкусив учня сьомого класу Олександрівської загальноосвітньої школи. Після інциденту стан 12-річного хлопця погіршився і йому знадобилася допомога медиків, які оцінюють його стан як важкий. Згідно з опублікованою медичною довідкою, у хлопчика гострий менінгоенцефаліт, запалення головного мозку.

Хлопчика паралізувало. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків, які кажуть, що лікування буде тривалим.

"У сім'ї важкий матеріальний стан. Позаторік померла мама після важкої хвороби", - написала жінка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові жінка померла від укусу кліща.

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