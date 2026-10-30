У Києві стартує опалювальний сезон у житловому секторі: коли почнуть подавати тепло

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У Києві з понеділка, 2 листопада, розпочнуть підключення до тепла житлових будинків. Запуск централізованої системи теплопостачання триватиме до тижня

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews .

За його словами, опалювальний сезон у столиці розпочався 16 жовтня — спочатку тепло почали подавати до закладів соціальної сфери. За заявками керівників уже підключили майже половину таких установ.

Зокрема, опалення отримали 157 медичних закладів, 402 дитячі садки та 85 шкіл.

"А з понеділка, 2 листопада, розпочнемо подавати тепло і в житлові будинки", — повідомив Кличко.

Він пояснив, що на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, протяжність тепломереж якої становить близько 3 тисяч кілометрів, необхідно до тижня.

Тому рішення про початок опалювального сезону в житловому секторі ухвалили за кілька днів до прогнозованого різкого зниження температури.

Нагадаємо, на Львівщині вмикати опалення планують, коли середньодобова температура повітря становитиме +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. Водночас конкретну дату початку опалювального сезону кожна громада визначатиме самостійно, зважаючи на погодні умови.