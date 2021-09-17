На Ровенщине от коронавируса умер ребенок
В Ровенской области в четверг, 16 сентября, из-за коронавируса умер 8-летний мальчик
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.
Известно, что покойный был жителем Ровенского района. Обстоятельства трагедии не сообщают.
Главный врач Ровенской областной детской больницы Виталий Бойко в комментарии rivnepost.rv.ua добавил, что у ребенка была тяжелая сопутствующая патология - ДЦП. А коронавирусная инфекция лишь ухудшила состояние пациента.
Также в областной администрации добавили, что за сутки по состоянию на утро 17 сентября обнаружили 207 новых больных. Возраст инфицированных - от 1 до 83 лет.
Напомним, недавно в Одесской области школьника парализовало из-за укуса клеща.
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