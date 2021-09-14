У трьох судах Одеси правоохоронці шукають вибухівку
До поліції надійшли анонімні повідомлення про те, що заміновано будівлі трьох судів міста
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
Для перевірки вказаної інформації на місця подій скеровано слідчо-оперативні групи поліції, спеціалістів-вибухотехніків та кінологів.
Так, правоохоронці перевіряють будівлі:
- Київського районного суду на вулиці Варненській;
- Південно-західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка;
- П’ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.
Нагадаємо, раніше у місті Лубни, що на Полтавщині, невідомі повідомили про замінування будівлі суду та міської ради.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика