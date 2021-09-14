У трьох судах Одеси правоохоронці шукають вибухівку

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До поліції надійшли анонімні повідомлення про те, що заміновано будівлі трьох судів міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Для перевірки вказаної інформації на місця подій скеровано слідчо-оперативні групи поліції, спеціалістів-вибухотехніків та кінологів.

Так, правоохоронці перевіряють будівлі:

Київського районного суду на вулиці Варненській;

Південно-західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка;

П’ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.

Нагадаємо, раніше у місті Лубни, що на Полтавщині, невідомі повідомили про замінування будівлі суду та міської ради.