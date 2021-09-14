У столиці замінували навчальний заклад
У Подільському районі Києва невідомий повідомив про мінування Інституту бізнесу і технологій
Про це пише RegioNews з посиланням на "Вартові Еспресо".
Заклад розташований за адресою провулок Зоряний, 1/5. На місце поїхали поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки, кінологи. Планується евакуація людей та перевірка приміщення.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині затримали псевдомінера Чорнобильської АЕС.
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