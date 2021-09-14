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14 вересня 2021, 11:58 990

У столиці замінували навчальний заклад

14 вересня 2021, 11:58 990
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Фото з відкритих джерел
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У Подільському районі Києва невідомий повідомив про мінування Інституту бізнесу і технологій

Про це пише RegioNews з посиланням на "Вартові Еспресо".

Заклад розташований за адресою провулок Зоряний, 1/5. На місце поїхали поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки, кінологи. Планується евакуація людей та перевірка приміщення.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині затримали псевдомінера Чорнобильської АЕС.

Сьогодні, 14 вересня, у трьох судах Одеси правоохоронці шукають вибухівку.

мінування

 
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