СБУ заблокувала на Чернігівщині канал збуту нелегальних вибухівок і зброї
Служба безпеки України заблокувала у Чернігівській області канал нелегального виготовлення і збуту вибухівок, вогнепальної зброї та боєприпасів
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зловмисники займалися перероблюванням травматичної зброї у бойову, а також відновлювали зразки застарілих моделей озброєння.
Підпільну майстерню облаштували на території приватного домоволодіння.
За оперативними даними, ділки планували реалізувати готову продукцію через власні зв’язки.
Вилучені засоби ураження направили на експертизу.
Нагадаємо, нещодавно у Львові затримали розповсюджувача наркотиків з "товаром" на півмільйона гривень.
Також днями було викрито групу іноземців, що планували доставити в Україну 1 млн фальшивих доларів США.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА