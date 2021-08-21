СБУ заблокувала на Чернігівщині канал збуту нелегальних вибухівок і зброї

Фото: Сайт СБУ

Служба безпеки України заблокувала у Чернігівській області канал нелегального виготовлення і збуту вибухівок, вогнепальної зброї та боєприпасів

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисники займалися перероблюванням травматичної зброї у бойову, а також відновлювали зразки застарілих моделей озброєння.

Підпільну майстерню облаштували на території приватного домоволодіння.

За оперативними даними, ділки планували реалізувати готову продукцію через власні зв’язки.

Вилучені засоби ураження направили на експертизу.

Нагадаємо, нещодавно у Львові затримали розповсюджувача наркотиків з "товаром" на півмільйона гривень.

Також днями було викрито групу іноземців, що планували доставити в Україну 1 млн фальшивих доларів США.