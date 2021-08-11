На Рівненщині у 80% COVID-хворих виявили штам "Дельта"

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У Рівненській області у 80% хворих коронавірусом виявили інфікування штамом "Дельта"

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

"Динаміка захворювання COVID-19 у Рівненській області збільшується. Тільки за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%", - заявив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

При цьому він зазначив, що "Дельта"-штам, який зараз домінує в регіоні, дуже активний і швидко поширюється.

"Зараз 80% хворих-19 заражені цим штамом. Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію", - додав Сафонов.

Нагадаємо, раніше вчені назвали регіони України з найзагрозливішою ситуацією щодо COVID-19.

Також у МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта".