У МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта"

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У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про специфічні симптоми штаму COVID-19 "Дельта".

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Найбільщ поширені симптоми: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить

При цьому кашель та втрата нюху чи смаку — менш поширені.

У МОЗ зазначають,що більш серйозними симптомами є: порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.

Нагадаємо, за останніми даними, в Україні офіційно підтверджено 17 випадків зараження "Дельта" штамом.

За минулу добу в України виявлено майже тисяча випадків зараження COVID-19.