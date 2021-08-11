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11 серпня 2021, 10:01 7

Вчені назвали регіони України з найзагрозливішою ситуацією щодо COVID

11 серпня 2021, 10:01 7
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Фото: з відкритих джерел
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Вчені Національної академії наук вважають, що найзагрозливішою є ситуація з коронавірусом в Одеській та Херсонській областях. Окрім того, швидко зростають показники захворюваності на Тернопільщині та у Києві

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби НАН.

Кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму "Дельта" серед випадів хвороби", - зазначають вчені.

На рівні регіонів безумовним лідером захворюваності виявилася Херсонська область, де число випадків хвороби та позитивних тестів за останній тиждень подвоїлася, посідаючи нині перше місце за цими показниками, не враховуючи столицю.

Лідерство за кількістю нових проведених госпіталізацій утримує Одеська область, де вони зросли у 1,5 раза за тиждень та у 1,8 раза за два тижні", - додають вчені.

Окрім того, різке зростання захворюваності на тлі відносно невисокого її рівня спостерігається у Тернопільській області: число випадків хвороби зросло у 2,2 раза за тиждень та у 4,9 раза за два тижні.

Також швидко збільшується число позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта".

коронавірус вірус хвороба пандемія вчені

 
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