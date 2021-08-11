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На Ровенщине у 80% COVID-больных обнаружили штамм "Дельта"
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11 августа 2021, 18:24 12

На Ровенщине у 80% COVID-больных обнаружили штамм "Дельта"

11 августа 2021, 18:24 12
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Фото из открытых источников
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В Ровенской области у 80% больных коронавирусом обнаружили инфицирование штаммом "Дельта"

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

"Динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество больных выросло на 60%", - заявил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

При этом он отметил, что "Дельта"-штамм, который сейчас доминирует в регионе, очень активен и быстро распространяется.

"Сейчас 80% больных-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию", - добавил Сафонов.

Напомним, ранее ученые назвали регионы Украины с самой угрожающей ситуацией по COVID-19.

Также в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма "Дельта".

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