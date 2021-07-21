Глава МВС назвав попередню причину аварії на "Рівнеазоті"

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У Міністерстві внутрішніх справ назвали попередню причину аварії на хімічному заводі під Рівним

Як заявив голова МВС Денис Монастирський на засіданні уряду 21 липня, це - невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, пише RegioNews.

За його словами, підприємство функціонує з 1969 року і з того часу капітального ремонту з заміною трубопроводу не було.

"Тому попередня причина: невідповідність материалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить комісія, яка зараз перебуває на підприємстві", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, 20 липня на "Рівнеазоті" сталася аварія – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано.