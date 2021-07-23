На Ровенщине в поле обнаружили розовые лужи: спасатели проверяют происхождение

Фото: ГСЧС

В Ровенской области на поле обнаружили лужи с розовой окраской

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели проверяют их происхождение, пишет RegioNews

"Спасатели отреагировали на сообщение о том, что в поле недалеко от Ровно появилась вода с розовой окраской. Подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка", - говорится в сообщении.

Глава местной ОТГ заявил, что было установлено, один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

"На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится сбор проб почвы, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов. О результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля на "Ривнеазоте" произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы. Впоследствии глава МВД назвал предварительную причину аварии на "Ривнеазоте".

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