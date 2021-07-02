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02 липня 2021, 17:46 407

Просиділа усю ніч: у Рівному жінка провалилась у каналізацію

02 липня 2021, 17:46 407
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Фото з відкритих джерел
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У Рівному жінка сіла на бетонну брилу і провалилась у каналізаційний люк - там вона просиділа цілу ніч

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Потерпіла самотужки вибратися не змогла, адже завглибшки каналізаційний колодязь два метри. Вранці люди почули її крики та викликали рятувальників.

Жінку доправили до лікарні. Її стан медики поки не коментують.

Нагадаємо, що нещодавно у Чернівцях впав баштовий будівельний кран, в результаті чого травмувався 55-річний чоловік.

Україна рятувальники події Рівне лікарня

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