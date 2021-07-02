Просидела всю ночь: в Ровно женщина провалилась в канализацию

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В Ровно женщина села на бетонную глыбу и провалилась в канализационный люк, там она просидела всю ночь

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Потерпевшая самостоятельно выбраться не смогла, ведь глубиной канализационный колодец два метра. Утром люди услышали ее крики и вызвали спасателей.

Женщину доставили в больницу. Ее состояние медики пока не комментируют.

Напомним, что недавно в Черновцах упал башенный строительный кран, в результате чего травмировался 55-летний мужчина.