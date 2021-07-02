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02 июля 2021, 17:46 308

Просидела всю ночь: в Ровно женщина провалилась в канализацию

02 июля 2021, 17:46 308
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Фото из открытых источников
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В Ровно женщина села на бетонную глыбу и провалилась в канализационный люк, там она просидела всю ночь

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Потерпевшая самостоятельно выбраться не смогла, ведь глубиной канализационный колодец два метра. Утром люди услышали ее крики и вызвали спасателей.

Женщину доставили в больницу. Ее состояние медики пока не комментируют.

Напомним, что недавно в Черновцах упал башенный строительный кран, в результате чего травмировался 55-летний мужчина.

Украина спасатели происшествия Ровно больница

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