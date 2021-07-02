На Львівщині дитина випала з вікна шостого поверху

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У місті Дубляни, що неподалік Львова, чотирирічний хлопчик випав з вікна шостого поверху будинку і залишився живим

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, пише RegioNews.

Зазначається, що хлопчик випав з вікна квартири сьогодні, 2 липня, близько 13:00.

"Постраждалого з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота, доправлено в міську дитячу клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.

Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі трирічна дитина випала з вікна на дев'ятому поверсі.

Також повідомлялося, що у Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик.