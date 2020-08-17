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17 серпня 2020, 15:31 6

У Харкові викрито діяльність псевдореабілітаційного центру, де насильно утримували людей

17 серпня 2020, 15:31 6
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Очолював нелегальний заклад 36-річний мешканець Дніпропетровської області
Очолював нелегальний заклад 36-річний мешканець Дніпропетровської області
Фото: Нацполіція
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Керівник центру затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресслужба Нацполіції.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківського регіону під егідою протестантської релігійної громади харизматичного напрямку функціонував центр платної реабілітації для алко- та наркозалежних осіб.

Під час проходження так званої "реабілітації" осіб, які перебували у вказаному центрі, примусово утримували в приміщенні, застосовували фізичну силу та змушували вживати невідомі ліки. У разі спроби покинути приміщення їм наносили тілесні ушкодження.

Під час проведення санкціонованих обшуків визволено 7 осіб, яких наразі визнано потерпілими у кримінальному провадженні.

В ході обшуку поліцейські виявили та вилучили 9 паспортів громадян України, 7 мобільних телефонів, банківські картки, ноутбук, грошові кошти в сумі 6400 гривень, одяг.

Раніше повідомлялось, що в Харкові правоохоронці викрили злочинне угруповання псевдополіцейських.

злочин поліція Харьків правоохоронці Нацполіція
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