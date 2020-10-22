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22 жовтня 2020, 16:52 4

На Рівненщині викрили схрон з гранатами і вибухівкою

22 жовтня 2020, 16:52 4
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Засоби ураження виявили у замаскованій в лісосмузі схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району
Засоби ураження виявили у замаскованій в лісосмузі схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила на Рівненщині схрон з великою кількістю військових засобів ураження та вибухівки.

Про це пише RegioNews посиланням на сайт СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схрону 4 ручні протитанкові гранати РПГ-22, два кілограми пластиду, 0,5 кг тротилу, саморобний вибуховий пристрій, 12 гранат Ф-1 із запалами, а також майже 1 тисячу набоїв різного калібру.

Виявлені зброя, вибухівка і боєприпаси направлені на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення вилучених бойових засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські вилучили понад 100 кг "незаконного" бурштину та готових виробів.

СБУ зброя кримінальна справа Рівне експертиза
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