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22 октября 2020, 16:52 3

На Ровенщине разоблачили схрон с гранатами и взрывчаткой

22 октября 2020, 16:52 3
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Средства поражения обнаружили в замаскированном в лесополосе тайнике вблизи поселка Старое Село Рокитновского района
Средства поражения обнаружили в замаскированном в лесополосе тайнике вблизи поселка Старое Село Рокитновского района
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила на Ровенщине схрон с большим количеством военных средств поражения и взрывчатки.

Об этом пишет RegioNews ссылкой на сайт СБУ.

Правоохранители изъяли из схрона 4 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 0,5 кг тротила, самодельное взрывное устройство, 12 гранат Ф-1 с запалами, а также почти 1 тысячу патронов различного калибра.

Обнаружены оружие, взрывчатка и боеприпасы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Проверяется информация относительно нелегальной переправки изъятых боевых средств поражения из района проведения операции О'объединенных сил.

Напомним, на Ровенщине полицейские изъяли более 100 кг "незаконного" янтаря и готовых изделий.

СБУ оружие уголовное дело Ровно экспертиза
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