Нардеп Юрій Вознюк балотуватиметься в мери Рівного

Він першим з кандидатів у мери міста офіційно оголосив про свої плани

Він першим з кандидатів у мери міста офіційно оголосив про свої плани

Фото: Рівненські новини

Про це пише RegioNews з посиланням на видання 7 днів.

Для мене це рішення є чітким та усвідомленим хоча, зізнаюся відверто, досить непростим.Мене двічі обирали народним депутатом за мажоритарною виборчою системою. Тобто, йшов до людей та отримував підтримку особисто за себе та роботу своєї команди. Мені добре відомо, як це працювати над розвитком громади, залучати інвестиції та реалізовувати соціально-економічні проєкти, – наголосив Юрій Вознюк.

Довідка: Юрій Вознюк народився у Рівному, був студентом рівненського Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем’янчука.

З студентських років працював економістом у ТзОВ фірма "Екорембуд". Згодом, на цьому ж підприємстві працював на посаді фінансового директора. Юрій Вознюк - офіційний мільйонер, що відображено в його декларації.

Був депутатом Рівнеради, двічі обирався народним депутатом ВРУ. Увійшов у топ-рейтинг депутатів-реформаторів та у п’ятірку з 225 округів депутатів-мажоритарників України із залучення коштів на соціально-економічний розвиток округу.

Юрій Вознюк, одружений, багатодітний батько, виховує п’ятеро дітей.

Нагадаємо, за даними місцевих ЗМІ Юрія Вознюка підтримуватиме партія Ігоря Палиці "За майбутнє" і чинний мер Рівного Володимир Хомко, який раніше офіційно заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на наступних виборах.