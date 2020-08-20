Нардеп Юрий Вознюк будет баллотироваться в мэры Ровно

Он первым из кандидатов в мэры города официально объявил о своих планах

Он первым из кандидатов в мэры города официально объявил о своих планах

Фото: Ровенские новости

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание 7 дней.

Для меня это решение является четким и осознанным хотя, признаюсь откровенно, достаточно непростым.Меня дважды избирали народным депутатом по мажоритарной избирательной системе. То есть, шел к людям и получал поддержку лично за себя и работу своей команды. Мне хорошо известно, как это работать над развитием общины, привлекать инвестиции и реализовывать социально-экономические проекты, – подчеркнул Юрий Вознюк.

Справка: Юрий Вознюк родился в Ровно, был студентом ровенского Международного экономико-гуманитарного университета им. С. Демьянчука.

Со студенческих лет работал экономистом в Ооо фирма "Экорембуд". Впоследствии, на этом же предприятии работал в должности финансового директора. Юрий Вознюк - официальный миллионер, что отображено в его декларации.

Был депутатом ровенского городского совета, дважды избирался народным депутатом ВРУ. Вошел в топ-рейтинг депутатов-реформаторов и в пятерку из 225 округов депутатов-мажоритарщиков Украины по привлечению средств на социально-экономическое развитие округа.

Юрий Вознюк, женат, многодетный отец, воспитывает пятерых детей.

Напомним, по данным местных СМИ Юрия Вознюка будет поддерживать партия Игоря Палицы "За будущее" и действующий мэр Ровно Владимир Хомко, который ранее официально заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах.