На местных выборах на Ровенщине больше всего шансов у "Слуги народа" - соцопрос
В местные советы могут попасть также «Европейская солидарность», «Батькивщина», "Свобода", «Сила и честь» и Радикальная партия.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного компанией "Выбор" в Ровенской области 1-4 августа.
Выбирая политическую силу на выборах в местную раду, 46% опрошенных скорее поддержат национальную партию, 38% – местную.
Из тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за такие партии:
- "Слугу народа" – 24,1% избирателей,
- "Европейскую Солидарность" – 19%,
- "Батькивщину" – 13,8,
- "Свободу" - 7,5%,
- "Силу и честь" – 6,3%,
- "Радикальную партию" – 5,3%.,
- "Оппозиционную платформу" – 4,4%.
- Рейтинг других партий менее 4%,
- не определились с выбором – 12%.
Если бы сейчас выбирали городского голову Ровно, то для 38% опрошенных было бы важным, чтобы мэр был беспартийным. Для 12% городской голова должен представлять конкретную партию, для 49% эти мотивы неважны.
Наличие политического опыта важна для 50% опрошенных, для 18% – новый человек без опыта в местной политике, для 31% - это не имеет значения.
Напомним, вчера местные СМИ сообщили, что Городской председатель Ривне Хомко не будет принимать участия в следующих выборах мэра.