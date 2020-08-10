На местных выборах на Ровенщине больше всего шансов у "Слуги народа" - соцопрос

Пропрезидентская партия лидирует со скромными 24,1% голосов

Пропрезидентская партия лидирует со скромными 24,1% голосов

В местные советы могут попасть также «Европейская солидарность», «Батькивщина», "Свобода", «Сила и честь» и Радикальная партия.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного компанией "Выбор" в Ровенской области 1-4 августа.

Выбирая политическую силу на выборах в местную раду, 46% опрошенных скорее поддержат национальную партию, 38% – местную.

Из тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за такие партии:

"Слугу народа" – 24,1% избирателей,

"Европейскую Солидарность" – 19%,

"Батькивщину" – 13,8,

"Свободу" - 7,5%,

"Силу и честь" – 6,3%,

"Радикальную партию" – 5,3%.,

"Оппозиционную платформу" – 4,4%.

Рейтинг других партий менее 4%,

не определились с выбором – 12%.

Если бы сейчас выбирали городского голову Ровно, то для 38% опрошенных было бы важным, чтобы мэр был беспартийным. Для 12% городской голова должен представлять конкретную партию, для 49% эти мотивы неважны.

Наличие политического опыта важна для 50% опрошенных, для 18% – новый человек без опыта в местной политике, для 31% - это не имеет значения.

Напомним, вчера местные СМИ сообщили, что Городской председатель Ривне Хомко не будет принимать участия в следующих выборах мэра.