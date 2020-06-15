15:44  15 июня
Каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером – КИУ
11:11  15 июня
В Киеве под зданием КГГА велосипедисты устроили "лежачий протест"
13:47  15 июня
Тимошенко заявила о поддержке Ляшко на довыборах в 208 округе
UA | RU
UA | RU
15 июня 2020, 14:42 5

В Ровно бастуют перевозчики

15 июня 2020, 14:42 5
Читайте також українською мовою
Митингующие требуют от властей разрешить им работать
Митингующие требуют от властей разрешить им работать
Фото: Ровно Медиа
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 15 июня, в Ровно под стенами областной администрации собрались несколько сотен водителей и перевозчиков, которые из-за карантина не работают уже четыре месяца.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ровенские СМИ.

Протестующие требуют от руководства области и государства восстановить полноценные пассажирские перевозки.

Пікет перевізників під стінами ода у Рівному

Опубліковано Rivne Online 2.0 Неділя, 14 червня 2020 р.

Более полутысячи митингующих пригнали автобусы, на которых прикрепили плакаты с надписями "Не ограничивайте наши права", "Наши дети тоже хотят есть", "Мы за честные игры", "Зря вы нас провоцируете", "Не выкручивайте нам руки", "Наш бизнес честный", "Не душите малый и средний бизнес", "Дайте работу", "Мы будем бороться" и другие.

Перевозчики говорят, что готовы идти на соблюдение социальной дистанции и перевозу минимального числа пассажиров, хотя эти условия им не на руку.

Эти условия тоже не радуют каждого, потому что если посчитать расходы: топливо, зарплата водителя и плюс надо отнести отдать что-то хозяину, то извините, это немножко ...", - пояснил один из митингующих.

К митингующим вышел начальник управления инфраструктуры Ровенской ОГА Федор Мисюра, который сообщил, что местная власть уже в третий раз будет писать в Кабинет министров с просьбой разрешить возобновить перевозки. На предыдущие два обращения областной комиссии ТЭБ и ЧС правительство ответило отказом.

Напомним, недавно подобные акции протеста туроператоров и перевозчиков состоялись во Львове.

Ровно митинг протесты карантин перевозчики
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Харькове "чернобыльцы" вышли на митинг против открытия их больницы для пациентов с COVID-19
15 июня 2020, 14:31
Более тысячи инвесторов "Укрбуда" протестуют под Офисом президента Зеленского
15 июня 2020, 14:18
Купаться запрещено: Кличко рассказал, как работают пляжи
15 июня 2020, 13:14
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Иван Галунга
Все блоги »