В Ровно бастуют перевозчики

Митингующие требуют от властей разрешить им работать

Митингующие требуют от властей разрешить им работать

Фото: Ровно Медиа

Сегодня, 15 июня, в Ровно под стенами областной администрации собрались несколько сотен водителей и перевозчиков, которые из-за карантина не работают уже четыре месяца.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ровенские СМИ.

Протестующие требуют от руководства области и государства восстановить полноценные пассажирские перевозки.

Пікет перевізників під стінами ода у Рівному Опубліковано Rivne Online 2.0 Неділя, 14 червня 2020 р.

Более полутысячи митингующих пригнали автобусы, на которых прикрепили плакаты с надписями "Не ограничивайте наши права", "Наши дети тоже хотят есть", "Мы за честные игры", "Зря вы нас провоцируете", "Не выкручивайте нам руки", "Наш бизнес честный", "Не душите малый и средний бизнес", "Дайте работу", "Мы будем бороться" и другие.

Перевозчики говорят, что готовы идти на соблюдение социальной дистанции и перевозу минимального числа пассажиров, хотя эти условия им не на руку.

Эти условия тоже не радуют каждого, потому что если посчитать расходы: топливо, зарплата водителя и плюс надо отнести отдать что-то хозяину, то извините, это немножко ...", - пояснил один из митингующих.

К митингующим вышел начальник управления инфраструктуры Ровенской ОГА Федор Мисюра, который сообщил, что местная власть уже в третий раз будет писать в Кабинет министров с просьбой разрешить возобновить перевозки. На предыдущие два обращения областной комиссии ТЭБ и ЧС правительство ответило отказом.

Напомним, недавно подобные акции протеста туроператоров и перевозчиков состоялись во Львове.