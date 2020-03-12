Через карантин на сесію рівненської міськради не пускали журналістів

У Рівному позачергова сесія міської ради спочатку проходила без журналістів та представників громадськості. У Рівнераді пояснили це рішення загальнонаціональним карантином

Фото: Рівне Вечірнє

У Рівному позачергова сесія міської ради спочатку проходила без журналістів та представників громадськості. У Рівнераді пояснили це рішення загальнонаціональним карантином

Про це повідомляють журналісти рівненських ЗМІ, пише RegioNews. Охоронцям громадської організації "СОМ”, яка охороняє порядок в залі засідань міськради, наказали пускати лише депутатів та доповідачів з єдиного питання позачергової сесії Рівненської міської ради – щодо будівництва дитcадка по вулиці Коновальця. Зрештою представників ЗМІ таки запросили до зали. Міський голова Рівного Володимир Хомко також повідомив, що усі заходи – засідання сесії, виконкому, а також наради – проходитимуть в "дистанційному” режимі, тобто без журналістів та громадськості. Він наголосив, що обов’язково проводитиметься онлайн-трансляція усіх засідань.



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