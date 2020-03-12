14:21  12 березня
За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами
11:46  12 березня
Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо
13:19  12 березня
МОЗ радить підприємствам відпускати працівників на віддалену роботу
UA | RU
UA | RU
12 березня 2020, 11:43

Через карантин на сесію рівненської міськради не пускали журналістів

Читайте также
на русском языке
12 березня 2020, 11:43
Читайте также на русском языке
У Рівному позачергова сесія міської ради спочатку проходила без журналістів та представників громадськості. У Рівнераді пояснили це рішення загальнонаціональним карантином
Фото: Рівне Вечірнє
У Рівному позачергова сесія міської ради спочатку проходила без журналістів та представників громадськості. У Рівнераді пояснили це рішення загальнонаціональним карантином

Про це повідомляють журналісти рівненських ЗМІ, пише RegioNews.

Охоронцям громадської організації "СОМ”, яка охороняє порядок в залі засідань міськради, наказали пускати лише депутатів та доповідачів з єдиного питання позачергової сесії Рівненської міської ради – щодо будівництва дитcадка по вулиці Коновальця.

Зрештою представників ЗМІ таки запросили до зали.

Міський голова Рівного Володимир Хомко також повідомив, що усі заходи – засідання сесії, виконкому, а також наради – проходитимуть в "дистанційному” режимі, тобто без журналістів та громадськості. Він наголосив, що обов’язково проводитиметься онлайн-трансляція усіх засідань.


рівне міська рада
Депутати луцької міськради не звітують публічно перед виборцями
12 березня 2020, 09:56
Депутатів Хмельницької міськради хочуть позбавити мандатів через прогули
11 березня 2020, 18:55
Херсонські депутати зірвали сесію міської ради
27 лютого 2020, 13:49
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 березня 2020, 12:57
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Уляна Супрун
Сергій Куюн
Всі блоги »
"Царя" налякали криміналом. Чому завтра можуть зняти голову Рівенської облради (ДОКУМЕНТИ)
12 березня 2020, 14:17
Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
11 березня 2020, 17:51
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »