Депутати луцької міськради не звітують публічно перед виборцями
Такі результати отримали в результаті моніторингу та дослідження аналітики Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу (ЦПАВК), пише RegioNews.
В рамках ініціативи "Атестація депутатів місцевих рад" представники ЦПАВК моніторили результати публічного звітування перед виборцями на відкритих заходах. Станом на початок березня 2020 року жоден з місцевих обранців не повідомив ні про результати звіту, ні про заплановані публічні звіти.
Аналітики ЦПАВК звернулись з інформаційним запитом до секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта з проханням повідомити, чи хтось з депутатів звертався з проханням посприяти в організації його публічного звіту. Григорій Пустовіт відповів, що жоден з депутатів з таким проханням не звертався.
Григорій Пустовіт повідомив також, що у Луцьку діє програма "Прозора влада", в рамках якої висвітлюють діяльність депутатів міської ради по телебаченню у програмі "Луцький депутат". Передивившись ефіри експерти з’ясували, що у 2019 році по телебаченню виступали лише 69% депутатів.
Станом на початок березня 2020 року лише вісім депутатів із 42 (19%) опублікували свої письмові звіти за 2019 рік на офіційному сайті Луцької міської ради. на сайті розміщено звіти фракцій ВО "Свобода" та "Об’єднання "Самопоміч" у Луцькій міськраді.
Аналіз звітів показав, що жоден з них не відповідає вимогам закону. Зокрема, звіти не містять інформації про хід виконання рішень Луцької міськради, а також про особисту участь депутатів в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради. Не зазначено, як прийняті рішення реалізовані на практиці, як вони вплинули на розвиток міста.
Нагадаємо, що згідно з Законом "Про статус депутатів місцевих рад" депутат місцевої ради не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Такі ж вимоги містяться у Статуті тергромади міста Луцька.
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