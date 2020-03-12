Депутати луцької міськради не звітують публічно перед виборцями

З-поміж 42 депутатів Луцької міської ради жоден не звітував перед виборцями на публічному заході про результати своєї роботи у 2019 році. Разом з тим, поки що лише вісім депутатів опублікували свої письмові звіти на офіційному сайті Луцької міської ради

Фото: Луцька міська рада

З-поміж 42 депутатів Луцької міської ради жоден не звітував перед виборцями на публічному заході про результати своєї роботи у 2019 році. Разом з тим, поки що лише вісім депутатів опублікували свої письмові звіти на офіційному сайті Луцької міської ради

Такі результати отримали в результаті моніторингу та дослідження аналітики Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу (ЦПАВК), пише RegioNews. В рамках ініціативи "Атестація депутатів місцевих рад" представники ЦПАВК моніторили результати публічного звітування перед виборцями на відкритих заходах. Станом на початок березня 2020 року жоден з місцевих обранців не повідомив ні про результати звіту, ні про заплановані публічні звіти. Аналітики ЦПАВК звернулись з інформаційним запитом до секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта з проханням повідомити, чи хтось з депутатів звертався з проханням посприяти в організації його публічного звіту. Григорій Пустовіт відповів, що жоден з депутатів з таким проханням не звертався. Григорій Пустовіт повідомив також, що у Луцьку діє програма "Прозора влада", в рамках якої висвітлюють діяльність депутатів міської ради по телебаченню у програмі "Луцький депутат". Передивившись ефіри експерти з’ясували, що у 2019 році по телебаченню виступали лише 69% депутатів. Станом на початок березня 2020 року лише вісім депутатів із 42 (19%) опублікували свої письмові звіти за 2019 рік на офіційному сайті Луцької міської ради. на сайті розміщено звіти фракцій ВО "Свобода" та "Об’єднання "Самопоміч" у Луцькій міськраді.



Аналіз звітів показав, що жоден з них не відповідає вимогам закону. Зокрема, звіти не містять інформації про хід виконання рішень Луцької міськради, а також про особисту участь депутатів в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради. Не зазначено, як прийняті рішення реалізовані на практиці, як вони вплинули на розвиток міста. Нагадаємо, що згідно з Законом "Про статус депутатів місцевих рад" депутат місцевої ради не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Такі ж вимоги містяться у Статуті тергромади міста Луцька.

.