Депутатів Хмельницької міськради хочуть позбавити мандатів через прогули

Шість депутатів Хмельницької міської ради є кандидатами на відкликання через пропуск більше половини засідань

Фото: Хмельницька міська рада

Шість депутатів Хмельницької міської ради є кандидатами на відкликання через пропуск більше половини засідань

Про це пише RegioNews з посиланням на результати моніторингу відвідувань депутатами засідань постійних комісій у 2019 році, оприлюднені громадською кампанією "Атестація депутатів місцевих рад".

За підсумками відвідувань засідань постійних комісій найрідше бували на них Лев Бірюк (відвідав два з шести засідань), Наталія Собко (3 з 11 засідань), Олександр Сидорук (13 з 32 засідань), Микола Заганяч (9 з 22 засідань), Руслан Афійчук (10 з 22 засідань) та Андрій Черніцький (16 з 35 засідань).

Відповідно до статті 37 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", підставою для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою є "пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії без поважних причин", а отже, є підстава позбавити мандатів депутатів-прогульників.

Громадська кампанія "Атестація депутатів місцевих рад" провела також моніторинг сесій Хмельницької міської ради у 2019 році.

Результати дослідження показали, що у 2019 році відбулось вісім сесій Хмельницької міської ради. Загалом обранці відповідально ставляться до депутатських обов’язків, проте двоє депутатів: Руслан Афійчук та Наталія Собко, були присутніми лише на половині пленарних засідань сесій. Наталія Собко і в 2018 відвідала лише три з дев’яти сесій міської ради.