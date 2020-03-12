Из-за карантина на сессию ровенского горсовета не пускали журналистов

В Ровно внеочередная сессия городского совета сначала проходила без журналистов и представителей общественности. В горсовете объяснили это решение общенациональным карантином

Фото: Ровно Вечернее

В Ровно внеочередная сессия городского совета сначала проходила без журналистов и представителей общественности. В горсовете объяснили это решение общенациональным карантином

Об этом сообщают журналисты ровенских СМИ, пишет RegioNews. Охранникам общественной организации "СОМ", которая охраняет порядок в зале заседаний горсовета, приказали пускать только депутатов и докладчиков по единственному вопросу внеочередной сессии Ровенского городского совета - по строительству дитcадка по улице Коновальца. В конце концов представителей СМИ таки пригласили в зал. Городской голова Ровно Владимир Хомко также сообщил, что все мероприятия - заседание сессии, исполкома, а также совещания - проходить в "дистанционном" режиме, то есть без журналистов и общественности. Он отметил, что обязательно будет проводиться онлайн-трансляция всех заседаний.

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