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12 марта 2020, 11:43

Из-за карантина на сессию ровенского горсовета не пускали журналистов

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12 марта 2020, 11:43
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В Ровно внеочередная сессия городского совета сначала проходила без журналистов и представителей общественности. В горсовете объяснили это решение общенациональным карантином
Фото: Ровно Вечернее
В Ровно внеочередная сессия городского совета сначала проходила без журналистов и представителей общественности. В горсовете объяснили это решение общенациональным карантином

Об этом сообщают журналисты ровенских СМИ, пишет RegioNews.

Охранникам общественной организации "СОМ", которая охраняет порядок в зале заседаний горсовета, приказали пускать только депутатов и докладчиков по единственному вопросу внеочередной сессии Ровенского городского совета - по строительству дитcадка по улице Коновальца.

В конце концов представителей СМИ таки пригласили в зал.

Городской голова Ровно Владимир Хомко также сообщил, что все мероприятия - заседание сессии, исполкома, а также совещания - проходить в "дистанционном" режиме, то есть без журналистов и общественности. Он отметил, что обязательно будет проводиться онлайн-трансляция всех заседаний.


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