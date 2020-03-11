Рівненська облрада не розглядатиме питання виділення коштів на боротьбу з коронавірусом
Про це йдеться на сайті vse.rv.ua, пише RegioNews.
Одинадцять депутатів не проголосували за висунення на сесію проект рішень по бюджету.
Окрім питання виділення коштів на боротьбу з коронавірусом, депутати мали розглянути:
– фінансування освіти: закупівлю шкільних автобусів, ремонт та розвиток шкіл, садочків та вишів, закупівлю необхідного обладнання та виплату зарплати; реконструкцію їдалень та вбиралень; забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей та грошову допомогу дітям-пільговикам тощо;
– фінансування медицини: реконструкцію амбулаторій, обласних медзакладів та опорних лікарень, закупівлю інсуліну, медикаментів та реактивів, оснащення медкабінетів необхідним обладнанням; виплату зарплати працівникам медичної сфери тощо;
– інше: ремонти доріг, ліфтів, виплату зарплат, пенсій, допомогу сім’ям загиблих воїнів, особам з інвалідністю, фінансування книгодруку, реконструкції спортивного комплексу, бібліотек, тощо.
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