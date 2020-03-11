Рівненська облрада не розглядатиме питання виділення коштів на боротьбу з коронавірусом

Завтра, 13 березня, під час чергової сесії Рівненської облради депутати мали приймати зміни до бюджету на 2020 рік. Однак сьогодні, під час президії з порядку денного зняли всі бюджетні питання, в тому числі про виділення 1,7 млн грн на боротьбу з коронавірусом

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Завтра, 13 березня, під час чергової сесії Рівненської облради депутати мали приймати зміни до бюджету на 2020 рік. Однак сьогодні, під час президії з порядку денного зняли всі бюджетні питання, в тому числі про виділення 1,7 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Про це йдеться на сайті vse.rv.ua, пише RegioNews. Одинадцять депутатів не проголосували за висунення на сесію проект рішень по бюджету. Окрім питання виділення коштів на боротьбу з коронавірусом, депутати мали розглянути: – фінансування освіти: закупівлю шкільних автобусів, ремонт та розвиток шкіл, садочків та вишів, закупівлю необхідного обладнання та виплату зарплати; реконструкцію їдалень та вбиралень; забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей та грошову допомогу дітям-пільговикам тощо; – фінансування медицини: реконструкцію амбулаторій, обласних медзакладів та опорних лікарень, закупівлю інсуліну, медикаментів та реактивів, оснащення медкабінетів необхідним обладнанням; виплату зарплати працівникам медичної сфери тощо; – інше: ремонти доріг, ліфтів, виплату зарплат, пенсій, допомогу сім’ям загиблих воїнів, особам з інвалідністю, фінансування книгодруку, реконструкції спортивного комплексу, бібліотек, тощо. Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.

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