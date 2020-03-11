19:37  11 березня
Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ
17:36  11 березня
Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус
14:19  11 березня
Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень
UA | RU
UA | RU
11 березня 2020, 21:04

Рівненська облрада не розглядатиме питання виділення коштів на боротьбу з коронавірусом

Читайте также
на русском языке
11 березня 2020, 21:04
Читайте также на русском языке
Завтра, 13 березня, під час чергової сесії Рівненської облради депутати мали приймати зміни до бюджету на 2020 рік. Однак  сьогодні, під час президії з порядку денного зняли всі бюджетні питання, в тому числі про виділення 1,7 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Фото: Shutterstock
Завтра, 13 березня, під час чергової сесії Рівненської облради депутати мали приймати зміни до бюджету на 2020 рік. Однак  сьогодні, під час президії з порядку денного зняли всі бюджетні питання, в тому числі про виділення 1,7 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Про це йдеться на сайті vse.rv.ua, пише RegioNews.

Одинадцять депутатів не проголосували за висунення на сесію проект рішень по бюджету.

Окрім питання виділення коштів на боротьбу з коронавірусом, депутати мали розглянути:

– фінансування освіти: закупівлю шкільних автобусів, ремонт та розвиток шкіл, садочків та вишів, закупівлю необхідного обладнання та виплату зарплати; реконструкцію їдалень та вбиралень; забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей та грошову допомогу дітям-пільговикам тощо;

– фінансування медицини: реконструкцію амбулаторій, обласних медзакладів та опорних лікарень, закупівлю інсуліну, медикаментів та реактивів, оснащення медкабінетів необхідним обладнанням; виплату зарплати працівникам медичної сфери тощо;

– інше: ремонти доріг, ліфтів, виплату зарплат, пенсій, допомогу сім’ям загиблих воїнів, особам з інвалідністю, фінансування книгодруку, реконструкції спортивного комплексу, бібліотек, тощо.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.


коронавірус
Буковина отримала 600 комплектів індивідуального захисту для лікарів
11 березня 2020, 20:51
У Львові навчання не буде, але школи та садочки працюватимуть
11 березня 2020, 19:00
В очікуванні продуктової паніки в Черкасах "попрацюють" з торговими центрами і магазинами
11 березня 2020, 18:17
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 14:09
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
11 березня 2020, 17:51
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »