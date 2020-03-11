Ровенский облсовет не будет рассматривать вопрос выделения средств на борьбу с коронавирусом

Завтра, 13 марта, во время очередной сессии Ровенского облсовета депутаты должны принимать изменения в бюджет на 2020 год. Однако сегодня, во время президиума с повестки дня сняли все бюджетные вопросы, в том числе о выделении 1,7 млн грн на борьбу с коронавирусом

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Завтра, 13 марта, во время очередной сессии Ровенского облсовета депутаты должны принимать изменения в бюджет на 2020 год. Однако сегодня, во время президиума с повестки дня сняли все бюджетные вопросы, в том числе о выделении 1,7 млн грн на борьбу с коронавирусом

Об этом говорится на сайте vse.rv.ua, пишет RegioNews. Одиннадцать депутатов не проголосовали за выдвижение на сессию проэкта решений по бюджету. Кроме вопросы выделения средств на борьбу с коронавирусом, депутаты должны были рассмотреть: - финансирование образования: закупку школьных автобусов, ремонт и развитие школ, садиков и вузов, закупку необходимого оборудования и выплату заработной платы; реконструкцию столовых и туалетов; обеспечения услугами оздоровления и отдыха детей и пособие детям-льготникам и тому подобное; - финансирование медицины: реконструкцию амбулаторий, областных медучреждений и опорных больниц, закупку инсулина, медикаментов и реактивов, оснащение медкабинетов необходимым оборудованием; выплату зарплаты работникам медицинской сферы и тому подобное; - другое: ремонты дорог, лифтов, выплату зарплат, пенсий, помощи семьям погибших воинов, лицам с инвалидностью, финансирование книгопечатания, реконструкции спортивного комплекса, библиотек и тому подобное. Хронику коронавируса в Украине можно прочесть тут.

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