Ровенский облсовет не будет рассматривать вопрос выделения средств на борьбу с коронавирусом
Об этом говорится на сайте vse.rv.ua, пишет RegioNews.
Одиннадцать депутатов не проголосовали за выдвижение на сессию проэкта решений по бюджету.
Кроме вопросы выделения средств на борьбу с коронавирусом, депутаты должны были рассмотреть:
- финансирование образования: закупку школьных автобусов, ремонт и развитие школ, садиков и вузов, закупку необходимого оборудования и выплату заработной платы; реконструкцию столовых и туалетов; обеспечения услугами оздоровления и отдыха детей и пособие детям-льготникам и тому подобное;
- финансирование медицины: реконструкцию амбулаторий, областных медучреждений и опорных больниц, закупку инсулина, медикаментов и реактивов, оснащение медкабинетов необходимым оборудованием; выплату зарплаты работникам медицинской сферы и тому подобное;
- другое: ремонты дорог, лифтов, выплату зарплат, пенсий, помощи семьям погибших воинов, лицам с инвалидностью, финансирование книгопечатания, реконструкции спортивного комплекса, библиотек и тому подобное.
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