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04 марта 2020, 12:52 15

У студента-медика из Черновцов подозревают коронавирус

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04 марта 2020, 12:52 15
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На учебе юноша заболел и уехал домой. Его госпитализировали в Ровно
На учебе юноша заболел и уехал домой. Его госпитализировали в Ровно

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Трек.

Известно, что это первокурсник Черновицкого медуниверситета, сын медиков.
Поэтому последние, сознательно отнеслись к ситуации, и сразу сообщили о болезни семейного врача.

Сейчас парень в инфекционном отделении центральной городской больницы, говорит заместитель начальника областного управления здравоохранения Олег Вивсяник:

"Это студент, вернувшийся домой с учебы. Он болел, но сознательная там семья, и они сразу на горячую линию сообщили об этом случае", - прокомментировал Олег Вивсяник.

Парня госпитализировали в центральную городскую больницу, медики инфекционного отделения сработали качественно. Все сделали в соответствии с алгоритмом действий медработников.

У пациента отобрали анализы и отправили в столичную лаборатории Центра общественного здоровья. Пока только в этом учреждении могут выяснить, есть ли у пациента коронавирус.

Напомним, это пятое подозрение на коронавирус в Ровно с начала года.

Напомним, вчера, 3 марта, МОЗ официально подтвердило первый случай коронавируса в Украине.


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