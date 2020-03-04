У студента-медика из Черновцов подозревают коронавирус
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Трек.
Известно, что это первокурсник Черновицкого медуниверситета, сын медиков.
Поэтому последние, сознательно отнеслись к ситуации, и сразу сообщили о болезни семейного врача.
Сейчас парень в инфекционном отделении центральной городской больницы, говорит заместитель начальника областного управления здравоохранения Олег Вивсяник:
"Это студент, вернувшийся домой с учебы. Он болел, но сознательная там семья, и они сразу на горячую линию сообщили об этом случае", - прокомментировал Олег Вивсяник.
Парня госпитализировали в центральную городскую больницу, медики инфекционного отделения сработали качественно. Все сделали в соответствии с алгоритмом действий медработников.
У пациента отобрали анализы и отправили в столичную лаборатории Центра общественного здоровья. Пока только в этом учреждении могут выяснить, есть ли у пациента коронавирус.
Напомним, это пятое подозрение на коронавирус в Ровно с начала года.
Напомним, вчера, 3 марта, МОЗ официально подтвердило первый случай коронавируса в Украине.
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