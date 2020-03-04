У студента-медика из Черновцов подозревают коронавирус

На учебе юноша заболел и уехал домой. Его госпитализировали в Ровно

На учебе юноша заболел и уехал домой. Его госпитализировали в Ровно

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Трек.

Известно, что это первокурсник Черновицкого медуниверситета, сын медиков.

Поэтому последние, сознательно отнеслись к ситуации, и сразу сообщили о болезни семейного врача.

Сейчас парень в инфекционном отделении центральной городской больницы, говорит заместитель начальника областного управления здравоохранения Олег Вивсяник:

"Это студент, вернувшийся домой с учебы. Он болел, но сознательная там семья, и они сразу на горячую линию сообщили об этом случае", - прокомментировал Олег Вивсяник.



Парня госпитализировали в центральную городскую больницу, медики инфекционного отделения сработали качественно. Все сделали в соответствии с алгоритмом действий медработников.

У пациента отобрали анализы и отправили в столичную лаборатории Центра общественного здоровья. Пока только в этом учреждении могут выяснить, есть ли у пациента коронавирус.

Напомним, это пятое подозрение на коронавирус в Ровно с начала года.

Напомним, вчера, 3 марта, МОЗ официально подтвердило первый случай коронавируса в Украине.