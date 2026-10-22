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22 жовтня 2026, 14:35

На Прикарпатті чоловік заробляв на нелегальній зброї

22 жовтня 2026, 14:35
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Фото: Національна поліція
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На Прикарпатті затримали чоловіка. У нього незаконно зберігались боєприпаси та арсенал зброї

Про це повідомляє поліція Прикарпаття, передає RegioNews.

На Прикарпатті викрили місцевого жителя. У нього вилучили готовий до стрільби автомат, сотні набоїв і десятки комплектуючих до гранат. Наразі він отримав підозру.

"20 жовтня поліцейські відділення поліції № 1 міста Долина Калуського районного відділу поліції провели санкціонований обшук у гаражі, яким користувався фігурант. Звідти вилучили готовий до стрільби автомат, 450 набоїв калібру 5,45 мм, сім корпусів гранат і 26 запалів", -кажуть в поліції.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.

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