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16 вересня 2026, 11:33

Наркотики, зброя та військові: ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік"

16 вересня 2026, 11:33
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Фото: ДБР
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ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Окремо правоохоронці перевіряють можливі злочини у військовому середовищі

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Наразі в межах операції відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.

За даними Бюро, уже є затримані та повідомлення про підозру. Також проводяться обшуки, встановлюються канали постачання та збуту наркотиків, зброї й боєприпасів.

У ДБР зазначають, що завдання операції полягає не лише у викритті окремих збувачів. Правоохоронці встановлюють повний ланцюг незаконного трафіку — джерела надходження заборонених речовин і зброї, організаторів схем, постачальників, посередників та можливих посадовців, які сприяють їхній діяльності.

Окрему увагу приділяють каналам потрапляння зброї та наркотиків на нелегальний ринок, а також можливому поширенню наркотичних речовин серед військовослужбовців.

У ДБР наголошують, що неконтрольований обіг зброї та боєприпасів в умовах війни може створювати додаткові ризики для безпеки громадян, тоді як поширення наркотиків у військовому середовищі становить загрозу для дисципліни та безпеки підрозділів.

Як відомо, "Стоп трафік" стала третьою масштабною комплексною спецоперацією ДБР, спрямованою на системні проблеми в умовах війни.

Раніше Бюро проводило операції "Чесний призов", спрямовану на протидію зловживанням під час мобілізації та військового обліку, та "Справедливість для бійців" – щодо незаконного нарахування бойових виплат.

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ДБР Україна наркотики зброя військові спецоперація
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