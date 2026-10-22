На Прикарпатье мужчина зарабатывал на нелегальном оружии

Фото: Национальная полиция

В Прикарпатье задержали мужчину. У него незаконно хранились боеприпасы и арсенал оружия

Об этомсообщает полиция Прикарпатья, передает RegioNews.

В Прикарпатье разоблачили местного жителя. У него изъяли готовый к стрельбе автомат, сотни патронов и десятки комплектующих к гранатам. Пока он получил подозрение.

"20 октября полицейские отделения полиции №1 города Долина Калушского районного отдела полиции провели санкционированный обыск в гараже, которым пользовался фигурант. Оттуда изъяли готовый к стрельбе автомат, 450 патронов калибра 5,45 мм, семь корпусов гранат и 26 запалов", - говорят в полиции.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.