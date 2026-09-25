На Прикарпатті збили на смерть 15-річного хлопчика

Фото: Національна поліція

На Прикарпатті за минулу добу сталось дві смертельні ДТП. Відомо про двох загиблих

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталась у у Городенківській територіальній громаді. 54-річний водій Mercedes Sprinter їхав дорогою Татарів — Кам’янець-Подільський. Коли він виїхав на зустрічну смугу та зустрічне узбіччя, збив 64-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП потерпілий загинув на місці від отриманих травм.

Інша ДТП сталась близько 23:30 у селі Березівка Івано-Франківського району. 41-річний водій Mercedes-Benz Vito виїхав на праве узбіччя. Там він збив 15-річного хлопця. Внаслідок ДТП підліток загинув на місці. Водій мав ознаки сп'яніння.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.