11:45  25 вересня
У Житомирі легковик влетів у тролейбус та загорівся: є загиблі
08:26  25 вересня
Видавав позиції ЗСУ та готував удар по своїх: на Харківщині затримали агента ФСБ
01:35  25 вересня
Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2026, 18:55

На Прикарпатті збили на смерть 15-річного хлопчика

25 вересня 2026, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті за минулу добу сталось дві смертельні ДТП. Відомо про двох загиблих

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталась у у Городенківській територіальній громаді. 54-річний водій Mercedes Sprinter їхав дорогою Татарів — Кам’янець-Подільський. Коли він виїхав на зустрічну смугу та зустрічне узбіччя, збив 64-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП потерпілий загинув на місці від отриманих травм.

Інша ДТП сталась близько 23:30 у селі Березівка Івано-Франківського району. 41-річний водій Mercedes-Benz Vito виїхав на праве узбіччя. Там він збив 15-річного хлопця. Внаслідок ДТП підліток загинув на місці. Водій мав ознаки сп'яніння.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Івано-Франківська область
На Полтавщині легковик та автобус після зіткнення вилетіли з дороги: є постраждалі
25 вересня 2026, 12:57
У Житомирі легковик влетів у тролейбус та загорівся: є загиблі
25 вересня 2026, 11:45
На Кіровоградщині зіткнулися два авто: є загибла та троє травмованих
25 вересня 2026, 10:52
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Забезпечував зв’язком ФСБ і Росгвардію: керівник телеком-компанії отримав 12 років тюрми
25 вересня 2026, 19:57
15 років тюрми за держзраду: інженер у Миколаєві намагався передати ФСБ секретні розробки
25 вересня 2026, 19:29
187 відео з дитячою порнографією: у Києві чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо племінника
25 вересня 2026, 18:59
У Харкові 31-річний чоловік загинув після падіння з вікна: поліція розслідує обставини
25 вересня 2026, 18:45
На Буковині вітчим ґвалтував 11-річну дівчинку
25 вересня 2026, 18:40
У Чугуєві після ракетного удару загорілася адмінбудівля: обійшлося без постраждалих
25 вересня 2026, 18:23
На Закарпатті судитимуть п’ятьох киян, які намагалися заволодіти майном іноземки на понад 21 млн грн
25 вересня 2026, 17:58
Через ДТП на Новоірпінській трасі ускладнений рух в обох напрямках
25 вересня 2026, 17:45
На Херсонщині "прессекретарці" незаконної адміністрації Голої Пристані повідомили про підозру
25 вересня 2026, 17:33
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »