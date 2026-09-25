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25 вересня 2026, 17:33

На Херсонщині "прессекретарці" незаконної адміністрації Голої Пристані повідомили про підозру

25 вересня 2026, 17:33
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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На Херсонщині жительці регіону заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За даними слідства, під час окупації Голої Пристані вона обійняла посаду так званої "прессекретарки" незаконної адміністрації

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у жовтні 2022 року, перебуваючи в окупованій Голій Пристані, підозрювана погодилася працювати на незаконну адміністрацію та обійняла посаду так званого "прес-секретаря ВГА Голопристанского района".

На цій посаді, як зазначають правоохоронці, вона сприяла висвітленню діяльності незаконного органу влади у проросійських медіа регіону.

Зокрема, підозрювана готувала та поширювала пресрелізи про діяльність голів селищних рад, роботу комунальних підприємств, а також структурних підрозділів так званої "громадської ради" при "адміністрації" Голої Пристані.

Досудове розслідування у формі дізнання проводить сектор дізнання Бериславського районного відділу поліції ГУНП у Херсонській області.

Жінці заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Їй може загрожувати кримінальна відповідальність відповідно до частини 2 статті 111-1 КК УкраХерсонська область, окупанти, прессекретарка, підозраїни.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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