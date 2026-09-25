На Херсонщині "прессекретарці" незаконної адміністрації Голої Пристані повідомили про підозру

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині жительці регіону заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За даними слідства, під час окупації Голої Пристані вона обійняла посаду так званої "прессекретарки" незаконної адміністрації

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у жовтні 2022 року, перебуваючи в окупованій Голій Пристані, підозрювана погодилася працювати на незаконну адміністрацію та обійняла посаду так званого "прес-секретаря ВГА Голопристанского района".

На цій посаді, як зазначають правоохоронці, вона сприяла висвітленню діяльності незаконного органу влади у проросійських медіа регіону.

Зокрема, підозрювана готувала та поширювала пресрелізи про діяльність голів селищних рад, роботу комунальних підприємств, а також структурних підрозділів так званої "громадської ради" при "адміністрації" Голої Пристані.

Досудове розслідування у формі дізнання проводить сектор дізнання Бериславського районного відділу поліції ГУНП у Херсонській області.

Жінці заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Їй може загрожувати кримінальна відповідальність відповідно до частини 2 статті 111-1 КК УкраХерсонська область, окупанти, прессекретарка, підозраїни.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.