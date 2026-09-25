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25 вересня 2026, 16:48

Змінив маршрут і заволодів вантажем: мешканця Ізмаїла підозрюють у шахрайстві

25 вересня 2026, 16:48
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Фото: Одеська обласна прокуратура
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Прокуратура повідомила про підозру 35-річному мешканцю Ізмаїла, якого підозрюють у шахрайстві під час організації перевезень

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік використовував підроблені документи, видавав себе за представника транспортної компанії та заволодів вантажами загальною вартістю майже 7 млн грн.

Перший епізод стався навесні 2025 року. Два підприємства уклали договір на поставку майже 63 тонн соняшникової олії вартістю понад 2,2 млн грн.

Для пошуку перевізника підприємства розмістили оголошення на електронній платформі. На нього відгукнувся підозрюваний, який, за даними слідства, представився працівником транспортної компанії та надав підроблені документи.

Після завантаження соняшникової олії чоловік змінив маршрут руху. Він направив водіїв у безлюдні місця, де, за версією слідства, прийняв вантаж та заволодів ним.

Другий епізод правоохоронці пов’язують із вереснем 2025 року. Чоловік, за даними слідства, діяв за аналогічною схемою та знайшов замовника для перевезення сонячних панелей.

У результаті він отримав майже 700 сонячних панелей загальною вартістю понад 4,6 млн грн. Вантаж перевозили з Туреччини в Україну.

Таким чином, загальна вартість вантажів у двох епізодах становить майже 7 млн грн.

Прокуратура повідомила 35-річному мешканцю Ізмаїла про підозру у шахрайстві.

За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 3 млн грн. Станом на зараз заставу не внесено.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Рівненщині 49-річній представниці громадської організації повідомили про підозру у заволодінні 200 тисячами гривень страхових виплат.

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