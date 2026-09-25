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Видавав позиції ЗСУ та готував удар по своїх: на Харківщині затримали агента ФСБ
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25 вересня 2026, 08:26

Видавав позиції ЗСУ та готував удар по своїх: на Харківщині затримали агента ФСБ

25 вересня 2026, 08:26
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Фото: СБУ
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Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила військовослужбовця, якого підозрюють у державній зраді та співпраці з ФСБ Росії

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, мобілізований військовий служив у мотопіхотній бригаді ЗСУ на Харківщині та передавав російській спецслужбі дані про позиції українських військових.

Слідчі задокументували, як чоловік намагався скоригувати російський ракетний удар по ремонтному батальйону, який займається відновленням безпілотних авіаційних комплексів. Він передав російському куратору координати підрозділу, а перед можливою атакою планував залишити його територію під приводом поїздки до шпиталю.

СБУ затримала підозрюваного у службовому автомобілі після того, як він виїхав за межі військової частини. Паралельно контррозвідники провели заходи для убезпечення позицій українських військових.

За матеріалами справи, чоловіка завербували ще до мобілізації. Для встановлення контакту російська спецслужба використала його родичку, яка проживає в РФ.

Після призову чоловік служив майстром-електриком із ремонту безпілотних комплексів. За даними слідства, він також збирав інформацію про місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів і передавав її ворогу.

Під час обшуків у нього вилучили п’ять смартфонів, які, за даними СБУ, використовувалися для зашифрованого зв’язку з представниками ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ запобігла теракту в центрі Рівного. Правоохоронці затримали російського агента, який готував підрив біля однієї з державних установ міста. За задумом російських спецслужб, вибухівку мали дистанційно активувати у годину пік, щоб спричинити якомога більше жертв серед цивільних.

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