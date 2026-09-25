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25 вересня 2026, 18:59

187 відео з дитячою порнографією: у Києві чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо племінника

25 вересня 2026, 18:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Києві 25-річному чоловікові повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо малолітнього племінника, його розбещенні, а також придбанні, зберіганні та виготовленні дитячої порнографії

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, правоохоронці звернули увагу на киянина після того, як встановили факт завантаження ним з інтернету відеофайлів із дитячою порнографією. Під час обшуку у чоловіка виявили та вилучили 187 таких відеозаписів.

Крім того, у його мобільному телефоні правоохоронці знайшли фотографії малолітнього хлопчика, який виявився племінником підозрюваного. Фотографії датовані травнем 2025 року — на той момент дитині було чотири роки. Наразі хлопчику шість років.

Під час роботи з психологами дитина розповіла про протиправні дії свого дядька. За даними слідства, чоловік також забороняв хлопчику розповідати про те, що відбувалося.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний проживав разом із матір’ю. Її малолітній онук — племінник чоловіка — приходив до них у гості. За версією слідства, коли бабусі не було вдома і дитина залишалася з підозрюваним наодинці, він вчиняв щодо хлопчика дії сексуального характеру та фіксував їх на мобільний телефон.

21 вересня 2026 року чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років, розбещенні малолітньої особи, а також одержанні доступу до дитячої порнографії, її придбанні, зберіганні та виготовленні, зокрема із примушуванням малолітньої особи до її створення.

Досудове розслідування триває. Остаточну правову оцінку діям підозрюваного мають надати в межах кримінального провадження, а його вину — встановити суд.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області затримали чоловіка, який ґвалтував 11-річну дівчинку. Жертвою була його падчерка.

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