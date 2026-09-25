На Кіровоградщині зіткнулися два авто: є загибла та троє травмованих

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 24 вересня близько 14:05 на автодорозі М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине поблизу села Олександрівка Новоукраїнського району.

За попередніми даними поліції, 32-річна водійка Kia Rio рухалася в напрямку Кропивницького. На заокругленні дороги вона не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з Hyundai Accent, який рухався назустріч.

Унаслідок аварії 31-річна пасажирка Kia Rio померла в лікарні.

Травм зазнали троє людей: 38-річна пасажирка та 10-річний пасажир Hyundai Accent, а також водійка Kia Rio. Усіх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Водійку Kia Rio затримали. Поліція встановлює всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, у Львові на перехресті зіткнулися дві автівки та автобус. Внаслідок ДТП 62-річний водій та 29-річна пасажирка Hyundai отримали травми. Їх доставили до лікарні.