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25 вересня 2026, 10:52

На Кіровоградщині зіткнулися два авто: є загибла та троє травмованих

25 вересня 2026, 10:52
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Фото: Національна поліція
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На Кіровоградщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 31-річна жінка, ще троє людей отримали травми

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 24 вересня близько 14:05 на автодорозі М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине поблизу села Олександрівка Новоукраїнського району.

За попередніми даними поліції, 32-річна водійка Kia Rio рухалася в напрямку Кропивницького. На заокругленні дороги вона не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з Hyundai Accent, який рухався назустріч.

Унаслідок аварії 31-річна пасажирка Kia Rio померла в лікарні.

Травм зазнали троє людей: 38-річна пасажирка та 10-річний пасажир Hyundai Accent, а також водійка Kia Rio. Усіх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Водійку Kia Rio затримали. Поліція встановлює всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, у Львові на перехресті зіткнулися дві автівки та автобус. Внаслідок ДТП 62-річний водій та 29-річна пасажирка Hyundai отримали травми. Їх доставили до лікарні.

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