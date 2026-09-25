У Харкові 31-річний чоловік загинув після падіння з вікна: поліція розслідує обставини

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У Харкові поліція встановлює обставини смерті 31-річного чоловіка в Основ’янському районі. Попередньо правоохоронці розглядають версію самогубства

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews

24 вересня до поліції звернулася мешканка Харкова, яка повідомила про смерть свого сусіда. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, чоловік загинув за місцем проживання після падіння з вікна кухонної кімнати.

Правоохоронці встановили, що напередодні чоловік повідомив матері про небажання жити. Свій стан він пов’язував із втратою зору. Після цього, за даними поліції, чоловік здійснив суїцидальні дії та вистрибнув із вікна. Раніше він уже робив спроби самогубства.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Тіло чоловіка направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини смерті. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що зранку 22 вересня на території однієї з міських лікарень Миколаєва виявили тіло жінки.