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25 вересня 2026, 18:23

У Чугуєві після ракетного удару загорілася адмінбудівля: обійшлося без постраждалих

25 вересня 2026, 18:23
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Фото: ДСНС
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Російські війська 25 вересня завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на даху адміністративної будівлі авторемонтного підприємства

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Площа займання становила близько 300 квадратних метрів.

За попередніми даними, внаслідок удару люди не постраждали.

На місці події, попри загрозу повторних обстрілів, працювали оперативні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва 25 вересня внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед них — дитина.

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