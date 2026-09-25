У Чугуєві після ракетного удару загорілася адмінбудівля: обійшлося без постраждалих
Російські війська 25 вересня завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на даху адміністративної будівлі авторемонтного підприємства
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Площа займання становила близько 300 квадратних метрів.
За попередніми даними, внаслідок удару люди не постраждали.
На місці події, попри загрозу повторних обстрілів, працювали оперативні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва 25 вересня внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед них — дитина.
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