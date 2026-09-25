На Полтавщині легковик та автобус після зіткнення вилетіли з дороги: є постраждалі
ДТП сталася 24 вересня близько 13:25 неподалік села Кибинці Миргородського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль Toyota Camry із 57-річним водієм зіткнувся з автобусом "ЗАЗ", за кермом якого був 70-річний чоловік. Після зіткнення транспортні засоби вилетіли з дороги.
Внаслідок ДТП травми отримали 45-річна пасажирка автобуса та водій Toyota. Постраждалим надали необхідну меддопомогу.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Нагадаємо, вдень 24 вересня у Житомирі легковик влетів у тролейбус та загорівся. Внаслідок ДТП загинули двоє людей: водій авто та його пасажир.
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