5,5 тисячі доларів за інвалідність: на Кіровоградщині п’ятьом медикам змінили підозри

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині п’ятьом медикам повідомили про зміну раніше оголошеної підозри у справі про одержання неправомірної вигоди за допомогу в оформленні інвалідності

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, учасники організованої групи отримали 5,5 тисячі доларів за встановлення груп інвалідності.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури п’ятьом учасникам організованої групи повідомили про зміну раніше повідомленої підозри в одержанні неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку грудня 2025 року групу організував 54-річний медик. Він залучив до схеми 52-річну колегу, яка працювала в медичному закладі, а також трьох лікарів віком 28, 65 та 65 років.

Спільники, за даними правоохоронців, підшуковували потенційних клієнтів серед знайомих і колег та пропонували їм допомогу з оформленням інвалідності. Кожен учасник групи мав окрему роль у підготовці необхідних медичних документів.

Фіксованої вартості таких послуг не було. Сума, за даними слідства, залежала від стану здоров’я людини та кількості документів, які потрібно було оформити. Слідчі також перевіряють інформацію про можливе внесення до медичних документів відомостей про захворювання, яких людина насправді не мала.

Перші заяви про можливі злочини почали надходити правоохоронцям ще в жовтні 2025 року. У травні організатора та його спільницю затримали.

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували два випадки одержання грошей за встановлення групи інвалідності. Загальна сума неправомірної вигоди становила 5,5 тисячі доларів США.

Організатору змінили підозру за частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28 та частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Іншим чотирьом учасникам — за частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 28 та частиною 3 статті 368 КК України.

Частина 3 статті 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині суд оштрафував жительку Космацької громади, яка за допомогою штучного інтелекту підробила документи про інвалідність, щоби її чоловік отримав відстрочку від мобілізації.