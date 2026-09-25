Через ДТП на Новоірпінській трасі ускладнений рух в обох напрямках
У Києві 25 вересня через дорожньо-транспортну пригоду на Новоірпінській трасі ускладнений рух транспорту в обох напрямках
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
На місці аварії працюють відповідні служби. Патрульні поліцейські регулюють дорожній рух.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту поїздки.
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