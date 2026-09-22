Фото: поліція

ДТП сталася 21 вересня близько 19:40 поблизу села Вища Кропивна у Гайсинському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль "ВАЗ" та вантажівка MAN з напівпричепом. Внаслідок ДТП двоє дітей віком 9 місяців та 4 роки, які перебували в салоні легковика, загинули на місці.

Ще троє людей отримали травми: 35-річний водій "ВАЗу" та його пасажири, 42-річна жінка та 10-річний хлопчик. Їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини аварії. Призначено проведення експертиз.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Загинув один чоловік, ще дві людини постраждали.