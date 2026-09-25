Фото: ДСНС

ДТП сталася у Житомирі 24 вересня близько 14:35 на вулиці Вітрука

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Автомобіль "ВАЗ" врізався у тролейбус, після чого спалахнув.

Внаслідок зіткнення загинули двоє людей: 46-річний водій легковика та його 24-річний пасажир.

Очевидці встигли витягнути водія з "ВАЗу" до приїзду рятувальників, але він уже був мертвий. Тіло другого загиблого вогнеборці виявили в салоні під час гасіння пожежі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.