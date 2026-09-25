На Прикарпатье сбили насмерть 15-летнего мальчика

Фото: Национальная полиция

На Прикарпатье за минувшие сутки произошло два смертельных ДТП. Известно о двух погибших

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла в Городенковской территориальной общине. 54-летний водитель Mercedes Sprinter ехал по дороге Татаров — Каменец-Подольский. Когда он выехал на встречную полосу и встречную обочину, сбил 64-летнего местного жителя. В результате ДТП пострадавший погиб на месте от полученных травм.

Другое ДТП произошло около 23:30 в селе Березовка Ивано-Франковского района. 41-летний водитель Mercedes-Benz Vito выехал на правую обочину. Там он сбил 15-летнего парня. В результате ДТП подросток погиб на месте. У водителя были признаки опьянения.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей , еще три человека получили травмы.