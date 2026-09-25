На Буковині вітчим ґвалтував 11-річну дівчинку
У Чернівецькій області затримали чоловіка, який ґвалтував 11-річну дівчинку. Жертвою була його падчерка
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
У 2024 році чоловік скористався тим, що його співмешканки не було вдома. Тоді він зґвалтував її 11-річну доньку. Також чоловік показував дитині порнографічні матеріали з дітьми. Таким чином, він намагався сформувати у неї викривлене уявлення про допустимість такої поведінки.
Коли матір дівчинки дізналась про це, вона одразу звернулась до поліції. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі до 15 років.
Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки.
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