На Закарпатті судитимуть п’ятьох киян, які намагалися заволодіти майном іноземки на понад 21 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

До суду скерували обвинувальний акт щодо п’ятьох мешканців Києва, яких обвинувачують у спробі заволодіти нерухомим майном громадянки Азербайджану вартістю понад 21,3 млн гривень

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Йдеться про дві квартири — в Ужгороді та Києві, а також паркомісце в Ужгороді.

За версією слідства, схему організували керівник столичного комунального підприємства та його співмешканка. До протиправної діяльності вони залучили ще трьох знайомих, серед яких був їхній син — працівник правоохоронного органу. Усім п’ятьом у травні 2026 року повідомили про підозру.

Для заволодіння нерухомістю учасники схеми виготовили дві підроблені довіреності, які нібито були посвідчені нотаріусом у Монако. За задумом фігурантів, майно мало увійти до статутного капіталу підприємства, після чого його планували перепродати.

У березні 2026 року за підробленими документами квартиру та паркомісце в Ужгороді перереєстрували на підприємство. Завершити переоформлення столичної квартири та реалізувати майно, за даними прокуратури, не встигли через арешт нерухомості, накладений у межах кримінального провадження.

Під час обшуків у Києві, Київській області та Чернігові правоохоронці вилучили підроблені документи, печатки та кліше до них, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, автомобіль та інші речові докази.

Обвинуваченим інкримінують закінчений замах на шахрайство, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі, а також підроблення та використання завідомо підробленого офіційного документа.

Йдеться про правопорушення, передбачені частиною 3 статті 15, частиною 5 статті 190, частинами 1 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

За клопотаннями прокурорів затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 11 млн гривень. Відповідні рішення підтвердив Закарпатський апеляційний суд.

Наразі всі п’ятеро обвинувачених перебувають під вартою, а належне їм майно арештовано.

Нагадаємо, що на Рівненщині викрили схему в лікарні. Виявилось, що 51 працівникам закладу безпідставно нарахували підвищену заробітну плату.