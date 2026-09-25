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25 вересня 2026, 01:35

Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном

25 вересня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Міла Сивацька нещодавно стала мамою. За кордоном вона народила доньку. Тепер артистка розповіла, якими були пологи

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Артистка зізналась, що її пологи не були легкими. Тривав процес 42 години. За словами Міли Сивацької, це були найважчі 42 години її життя.

"Найважчі й водночас найпрекрасніші 42 години мого життя. Досі не можу повірити, що ти нарешті з нами. Дякую чоловікові за те, що був поруч протягом усього цього часу! І величезне спасибі всім за привітання", - каже акторка.

Довідка. Міла Сивацька - українська акторка театру та кіно. Багатьом глядачам вона може бути знайома також за дитячим "Голосом країни". Крім творчості, артистка займається бізнесом: в Україні вона має магазин косметики та клініку.

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